Orta di Atella, tempo in peggioramento

Oggi giovedi 30 gennaio 2020 su gran parte della regione campania, si e’ registrato un tempo clemente, una giornata dal sapore primaverile nonostante in periodo dell’anno, insomma una bella sorpresa.

Purtroppo secondo il parere degli esperti la situazione meteo dovrebbe andare in peggioramento per le prossime ore, infatti, come riportano i maggiori portali nazionali sul meteo si dovrebbe assistere ad cielo molto nuvoloso per la giornata di venerdi 31 gennaio, ultimo giorno di questo mese. Le nuvole che saranno protagoniste per tutta la giornata potrebbero portare qualche precipitazione, insomma giornata che va monitorata.

I venti previsiti sono deboli, mentre le temperature dovrebbero avere una forbice tra i 10 e 14 gradi. Seguiranno aggiornamenti per il fine settimana.