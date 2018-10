Allerta Meteo per domani 14 ottobre in Sicilia



La protezione civile ha portato a giallo il livello di allarme per oggi 13 ottobre, ha fissato ad arancione il livello per domani 14 Ottobre. Si raccomanda la massima prudenza, in modo particolare pomeriggio e sera, gli orari per i quali viene prevista la massima quantità di precipitazioni e di attenersi alle indicazioni presenti nel sito della protezione civile.