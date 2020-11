Scuola in Campania – Nella notte arriva l’ordinanza n. 92, che sancisce, in Campania, il ritorno a scuola da mercoledì 25 novembre. Ecco le regole.

La scuola dell’infanzia e le prime classi delle scuole primarie tornano a scuola, solo dopo i test anche se i sindaci delle città possono decidere di non riaprire in base alla situazione epidemiologica.

Come anticipato, è stato deciso che a partire da mercoledì 25 novembre 2020 è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe delle scuole primarie.

E’ consentito ai Sindaci di disporre la non apertura delle scuole in presenza in relazione alle verifiche epidemiologiche nel proprio Comune.

E’ demandata ai dirigenti scolastici la verfica delle condiziioni relative al personale in servizio per l’esercizio in sicurezza della didattica in presenza.

Continua lo screening su base volontaria per il resto della popolazione scolastica (dalla seconda classe della primaria alla prima media).

Napoli, 23 novembre 2020