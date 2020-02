CORONAVIRUS su Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo

Queste le gare sospese per decreto ministeriale, tutte le manifestazioni sportive e pubbliche sono state sospese in Veneto e Lombardia, per ora.

Non solo Università, scuole, gite scolastiche, insomma è emergenza totale.

Il Consiglio dei Ministri straordinario presieduto dal Primo Ministro Conte ieri sera ha messo il bavaglio agli abitanti di alcuni paesi di Veneto e Lombardia isolandoli totalmente, forze dell’ordine che vigilano le strade, si chiede collaborazione da parte della popolazione.

Bertonico, Castiglione d’Adda, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, Codogno, Maleo, Casalpusterlengo, Fombio, Somaglia, San Fiorano

Chi aveva snobbato gli avvertimenti di ieri mattina oggi si sentirà dire “te l’avevo detto io“, ma adesso ciò che conta e dare fiducia a medici e studiosi che dovranno fare gli straordinari.

Le ricadute economiche sono già importanti con la CINA isolata, l‘Italia, tra l’altro, è l‘unica Nazione del mondo che ha isolato il paese asiatico, nessun volo proveniente dal paese di MAO arriva da qualche giorno, ormai.

E adesso?

ITALIA-CORE del SUD di COPPA DAVIS a Cagliari il 6 e il 7 marzo a rischio?

La gara di Coppa Davis che si dovrebbe disputare in Sardegna forse sarebbe il caso di sospendere pure quella dal panorama degli eventi.

Che il buon senso abbia la meglio perché in Sud Corea ci sono morti.

Il coronavirus ferma la produzione Samsung in Sud Corea

Coronavirus, la Corea del Sud è il nuovo fronte.

Casi anche a Torino e a Milano. Il presunto paziente zero non si era mai ammalato

Anche le Università, ovviamente, isolate, tutto ciò che può mettere in contatto le persone è stato reso impossibile.

Già lo era ufficiosamente, adesso lo è ufficialmente.

Non resta che aspettare che gli studiosi trovino le soluzioni al problema, ma ci vorrà tempo, e lo sappiamo cosa succede in queste situazioni.

Ma rimaniamo fiduciosi.

“Abbiamo la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell’area del Veneto e della Lombardia, in accordo con il ministro dello sport Spadafora”

Giuseppe Conte, primo Ministro

