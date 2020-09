Di Maio da martedi a venerdi in campania. Luigi Di Maio ed il suo tour elettorale, questa sera a Civitavecchia poi sara’ regione campania come recita il suo messaggio apparso sui suoi canali ufficiali:

Buongiorno a tutti.

Ho ancora in mente le splendide piazze di ieri, in Puglia e in Basilicata.

Non ci fermiamo, sarà una settimana intensa, con tanti appuntamenti già in programma a partire da oggi.

Vi aspetto questa sera alle 19.30 a Civitavecchia per dire SÌ al taglio di 345 parlamentari.

In questi giorni sto incontrando migliaia di persone che non vedono l’ora di andare a votare SÌ a questa riforma che riporterà il nostro Paese agli standard europei, rendendolo così più moderno e più competitivo nel panorama internazionale.

E poi c’è la questione del risparmio. Non è la prima delle motivazioni, ma è una di queste: sono 300mila euro al giorno che con un Sì al referendum le casse dello Stato risparmieranno.

300 mila euro al giorno che invece oggi continuiamo a spendere per avere 345 parlamentari che non ci servono e che gli altri Paesi europei non hanno.

Sono 500milioni di euro in 5 anni che abbiamo l’obbligo di valorizzare al meglio per i servizi dei cittadini.

Il 20 e 21 settembre IO VOTO SÌ e lo faccio perché l’Italia ha la possibilità di diventare un esempio per tanti altri Paesi.