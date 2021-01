Non solo a Napoli, il ‘pezzotto’ spopola anche in Gran Bretagna

La moda dello streaming non è solo in Italia, questo è quanto emerso da un sondaggio del sito finder.com e riportato da SportsPro. Il ‘pezzotto’, nome con cui viene definito lo streaming illegale, è un fenomeno che viene associato per lo più a Napoli, ma grazie a questo sondaggio è emerso che almeno il 4% degli inglesi nel Regno Unito ha ammesso di aver guardato una partita di Premier League senza pagare (si parla di almeno 1,9 milioni di persone). Il sistema dello streaming illegale è molto diffuso in tutto il mondo, soprattutto per guardare le partite di calcio. Un’abitudine che a quanto sembra è dura a morire.