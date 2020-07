“La Campania come la Baviera, l’Ile de France, la Catalogna” – lo ha detto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciando la proposta per il rilancio dell’economia della regione. Un vero e proprio miracolo boom economico. “Ce la possiamo fare! Abbiamo le condizioni organizzative e finanziarie per realizzare il miracolo economico campano.

Defiscalizzazione totale per i nuovi investimenti e detassazione totale degli utili d’impresa

La proposta di rilancio è quella di attuare la defiscalizzazione totale per le imprese che faranno nuovi investimenti nella regione e la detassazione totale degli utili.

“Per la Campania chiederemo al governo il modello adottato in Olanda. La nostra proposta è semplice: defiscalizzazione per i nuovi investimenti e detassazione totale degli utili d’impresa. Dobbiamo determinare le condizioni per un boom economico.”

“La Campania, un pezzo d’Europa che corre”

“Vogliamo fare della Campania e del Mezzogiorno d’Italia un pezzo d’Europa che corre, che non ha bisogno di assistenza, in grado di creare ricchezza e lavoro in un contesto di sicurezza e qualità ambientale straordinario”.

