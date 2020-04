Il Dott. Paolo Antonio Ascierto in un videomessaggio si è dichiarato preoccupato per l’idea che si sta erroneamente insinuando nelle menti di tanti; l’idea, cioè che sia tutto finito e che finalmente si possano “rompere le righe”. Il medico napoletano spiega che non è affatto così. Non occorre assolutamente abbassare la guardia in questo momento. Abbassare la guardia ora significherebbe vanificare tutti i sacrifici fatti nelle ultime 8 settimane. Di seguito le parole del medico.

Le parole di Paolo Antonio Ascierto

“Il motivo per cui faccio questo video è perché negli ultimi giorni c’è questa sensazione di rompete le righe che non fa bene, perché il virus circola ancora, il numero delle infezioni è ancora alto. Se è vero che in Campania siamo stati bravi; abbiamo fatto in modo che non ci fosse un incremento delle infezioni, non dobbiamo abbassare la guardia. Ho avuto questa sensazione, come se le persone credessero che è tutto finito. Ho visto troppe persone senza mascherina che non rispettavano il distanziamento sociale. Attenzione! Quello che dovremmo fare da questo momento in poi è proprio questo: durante le nostre attività quotidiane, cercare di mantenere l’allerta; mascherina, distanziamento sociale, lavarsi le mani e se non necessario, restare a casa. Abbiamo fatto grandi sacrifici, sono 8 settimane che stiamo a casa, non vanifichiamo tutto con atteggiamenti, non voglio dire irresponsabili, ma che posso vanificare i sacrifici fatti finora. Non c’è nessun rompete le righe. Stiamo a casa, continuiamo a fare attenzione e andrà tutto bene”