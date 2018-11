Per l’inizio della ricostruzione del ponte Morandi siamo in dirittura d’arrivo: è infatti scaduto il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, con annessi progetti, delle aziende che vogliono partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’opera. Scaduto anche il termine per le candidature per poter ottenere la direzione dei lavori.

Presentate dieci proposte di ricostruzione

Sono almeno dieci le proposte di ricostruzione presentate presso la sede del Commissario (il Sindaco Bucci). Fra di esse anche quella della cordata Salini-Impregilo con Fincantieri. Quest’ultima ha presentato anche un modellino che si ispira al progetto presentato da Renzo Piano. La manifestazione di interesse indica come progettista Italferr, società di ingegneria del Gruppo Fs.

Il progetto di Salini-Impregilo e Fincantieri

Secondo fonti dell’azienda, il progetto di ricostruzione, presentato insieme a Salini Impregilo , prevede 12 mesi di lavori dal momento della consegna delle aree al ritmo di 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 di lavoro. Il costo si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro. Si prevede l’occupazione di circa mille persone, tra operai e ingegneri.

Salini Impregilo: azienda attiva in tutto il mondo

Dal canto suo, Salini Impregilo, azienda con oltre 110 anni di storia, ha realizzato in tutto il mondo centinaia di ponti e viadotti, per un totale di 590 km di lunghezza complessiva. Essi sono inseriti all’interno di grandi opere stradali, autostradali e ferroviarie per oltre 70.000 km di sistemi di trasporto costruiti. E alcune di queste opere hanno conseguito significativi primati dal punto di vista tecnico, tanto da aver ricevuto prestigiosi riconoscimenti dalle più importanti autorità del settore.

Per la scelta del progetto occorrerà una settimana

Il sindaco-commissario Marco Bucci ha dichiarato che per scegliere il progetto vincitore sarà necessaria una settimana.

Fonte: ilsecoloxix.it