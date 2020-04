Ieri a Porta a Porta, ospiti il governatore della Lombardia Attilio Fontana ed il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il conduttore del programma Rai, nel corso del collegamento, ha tentato più volte di vivacizzare il confronto tra i due, chiedendo a De Luca se fosse sempre intenzionato a chiudere la Campania vietando l’ingresso ai cittadini del Nord. De Luca, senza girarci troppo intorno, ha detto:

“Nessuno vuole mettere le barriere, i new jersey o i cavalli di Frisia da nessuna parte. Si dice semplicemente che occorre una posizione di prudenza: cominciamo a scongelare la situazione, ma manteniamo anche dei controlli”.

“In Campania siamo a livello di Singapore”

“In Campania abbiamo adottato misure rigorose perché è la regione a maggior densità abitativa d’Italia e, nella fascia costiera, la più densamente popolata d’Europa. Siamo al livello di Singapore. Siamo l’unica regione in cui non si può sbagliare, altrimenti diventa una ecatombe”.

De Luca: “Si rischia di vedere la morte con gli occhi”

“E’ una questione di prudenza. Il tutto facendo andare avanti l’economia e le relazioni sociali, ma sapendo che dietro l’angolo, se sbagliamo, ci può essere la situazione che ha vissuto il paziente che abbiamo visto prima, cioè si rischia di vedere la morte con gli occhi”.

Il governatore della Campania fa riferimento alla storia di un paziente di Codogno, uno dei primi ad ammalarsi, andata in onda poco prima che iniziasse la discussione tra Fontana e lo stesso De Luca.

Il paziente, un uomo di 52 anni, ha raccontato di essere “un sopravvissuto” perché in ospedale, dove era ricoverato, hanno dovuto scegliere chi salvare (Fontana dice di non sapere nulla a riguardo). Il paziente riferisce che è stato scelto nell’ambito di una cerchia di 7 persone. Durante la messa in onda era evidente che l’uomo faceva ancora tanta fatica a parlare e a camminare. Ha detto che dopo le terapie che lo hanno aiutato a restare in vita non era più in grado di camminare e neanche di scrivere.