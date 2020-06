Il giorno prima del match di ritorno della semifinale, durante la rifinitura, 𝘀𝗶𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗼 “𝗜𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼” mostrandoci tutto il vostro calore e sostegno. Siamo andati ad Ercolano con la carica e la voglia di vincerla ed approdare ad una storica finale di coppa. 𝗟’𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗹𝗶̀, ad Ercolano, subito dopo la vittoria e la certezza che quella 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 l’avremmo disputata noi.

Insieme abbiamo attraversato momenti difficili ma la cosa bella è che voi 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗲𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝘀𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗻𝗼𝗶. Grazie per le vostre belle e numerose testimonianze di 𝘃𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗱 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 ai colori granata ed alla maglia del toro.

Ogni partita (sia in casa che in trasferta) è stata disputata fuori dalla nostra città ma il vostro calore non è mai mancato. 𝗔 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗲 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗽𝗼𝗶, voi eravate sempre lì con bandiere e striscioni.

𝗖𝗶 𝗮𝘃𝗲𝘁𝗲 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗰𝗶 𝗳𝗮𝘁𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶.

Lo stadio sempre pieno di gente allegra, civile e festante, pronta 𝙖𝙙 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙤𝙧𝙖 𝙚 𝙞𝙣 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙙𝙤𝙫𝙚 a sostenere i colori granata ed i nostri ragazzi che hanno onorato la maglia dal primo giorno fino all’ultimo.

𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲… 𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲… 𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘!

Ci rivedremo presto con la promessa e l’auspicio di intraprendere una nuova stagione calcistica impegnandoci al massimo per poter raggiungere insieme grandi traguardi.

E poi, ricordate: 𝗻𝗼𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗧𝗢𝗥𝗢 𝗲 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝗖𝗔𝗥𝗜𝗖𝗔𝗥𝗘!”