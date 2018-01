Dallo Stadio Nicola De Simone ecco le dichiarazioni post-gara di Mister Scienza e Mister Di Napoli

Mister Scienza:

Una partita difficilissima, ne ero sicuro, l’akragas è una squadra organizzata che ha dei valori fisici ed anche tecnici.

Il rammarico grosso è che dopo che avevamo in pugno la partita dopo il gol dello 0-1, avevamo preso campo da un quarto d’ora, avevamo avuto due occasioni importanti, dovevamo gestirla invece abbiamo subito due gol su una serie concatenata di errori, e da li abbiamo perso il filo del gioco.

Per fortuna siamo riusciti a pareggiare subito dopo il secondo gol, perchè se no sarebbe stata una partita molto complicata e questo è il rovescio brutto della medaglia.

Quello bello è che la squadra ha fatto tre gol dopo tanto tempo, ha provato a vincerla sempre, ha accettato la bagarre, perchè era una partita che ad un certo punto da una parte o dall’altra poteva sbloccarsi.

Ripeto è stata una partita più difficile di quello che i punti di distacco dicevano.

Mister Di Napoli:

Mi è anche difficile commentare la sconfitta, mi assumo le responsabilità però, dobbiamo guardarci tutti dentro, ognuno di noi deve rendersi conto di quello che può dare e non dà.

Questo è un campionato serio, quindi le chiacchere stanno a zero, potrei dire mille cose, ma alla fine abbiamo perso la partita, onestamente ci metto la faccio io come sempre però non so cosa dire.

Mi dispiace per quei pochi tifosi che sono venuti a vedere la partita, secondo me divento pure antipatico, per che la gente può dire che dico sempre le stesse cose.

Io penso che i giocatori debbano farsi un esame di coscenza, e dire posso fare o non posso fare questa categoria.

Perchè onestamente se non hai fame, e si è presuntuosi, se non si lotta su ogni pallone, durante la settimana siamo cattivi e poi arriviamo la domenica e non lo siamo, qualcosa non va.

O siamo tutti inadeguati per questa categoria me compreso o qualcos’altro non va.

Non cerco alibi, noi andiamo in campo 11 siamo noi 11 sono gli avversari la differenza la fa la fame, l’umiltà, la determinazione tutto il restro non conta sono tutte chiacchiere che ha noi non interessano.

Sono molto ma molto deluso dall’atteggiamento della mia squadra, però sono io il capo di tutti, e giusto che le responsabilità me le prendo io.