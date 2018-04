Pareggio che serve a poco quello che è maturato sta sera allo stadio “Atleti azzurri d’Italia” tra Atalanta e Inter. Entrambe le squadre infatti hanno dato vita ad una partita giocata ad alti ritmi che però non ha visto prevalere nessuna delle due squadre. Nel primo tempo la palla gol più importante capita sui piedi di Gomez,al 5’ minuto,ma il papu è impreciso e tutto solo,spedisce a lato di Handanovic. Più tardi ci proverà anche Barrow ma i suoi tiri non inquadreranno lo specchio della porta. Risponde l’Inter con Perisic, innescato da Rafinha,vede il suo tiro respingersi da un buon intervento di Berisha. Lo stesso Perisic al minuto 42 a tu per tu con il numero uno Bergamasco manda a lato e sciupa la palla del possibile 0-1. Nel secondo tempo il ritmo è sempre molto alto ma le occasioni migliori capitano sui piedi dei nerazzurri con Rafinha prima,ed Eder poi. Da sottolineare inoltre la grande prova della coppia difensiva nerazzurra formata da Skriniar e Miranda,con quest’ultimo per distacco il migliore in campo. Per l’Atalanta le buone notizie arrivano dal reparto difensivo,con il buon ritorno di Caldara e la grande prestazione di Toloi e Masiello. Atalanta – Inter finisce quindi 0-0 con una buona gara giocata da entrambe le squadre che tuttavia non riescono a conquistare i 3 punti necessari per il traguardo europeo.

