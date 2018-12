A Bologna per allungare sulla Lazio: la probabile formazione del Milan

In questo insolito martedì di campionato i rossoneri guidati da Gattuso sono ospiti del Bologna del grande ex Pippo Inzaghi, il quale ha già dichiarato di quanto sia strano sfidare il suo Milan da allenatore e soprattutto vedere sulla panchina avversaria il suo ex compagno di squadra Rino Gattuso. Al di la del romanticismo, però, entrambe le compagini sono costrette a vincere, chi per un motivo e chi per un altro. Per questo il tecnico calabrese sembra essere indirizzato a schierare la stessa squadra che ha pareggiato contro il Torino. Sono tornati disponibili anche Musacchio e Romagnoli, ma per Gattuso probabilmente non sono ancora al 100%.

Questa la probabile formazione del Milan:

(4-4-2)

Donnarumma G; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

All. Gennaro Gattuso