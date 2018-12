È Boxing Day al Dall’Ara, a confronto ci sono i due Inzaghi.

Pippo e il Bologna partono con lo svantaggio delle minori qualità tecniche. Nelle ultime partite si è vista una buona solidità difensiva a discapito tuttavia delle poche occasioni in avanti. La situazione dell’infermeria varia a Casteldebole: recuperati Poli e Pulgar che difficilmente comunque si potranno vedere dal 1’ mentre non al meglio Falcinelli e Dijks.

In porta ci sarà Skorupski, davanti a lui Calabresi, Danilo ed Helander. A centrocampo sulla destra Mattiello, a sinistra Mbaye. Al centro Nagy accompagnato da Orsolini e Svanberg. In attacco si chiedono gli straordinari al Trenza Palacio, di fianco a lui Santander anche se si potrà vedere in campo ancora Destro.

Le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Svanberg, Mbaye; Palacio, Santander. All.: F. Inzaghi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Correa, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All.: S. Inzaghi.