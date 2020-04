12 Aprile 2020, Pasqua e Cinquantenario dello Scudetto del Cagliari

Cagliari – 12 Aprile 2020

Cagliari – Corre oggi l‘Anniversario dello Storico Scudetto vinto da Gigi Riva e compagni in quella incredibile stagione 1969-1970.

La coincidenza è che oggi è anche la Santa Pasqua e che siamo in una situazione che mai si era vista per le nostre generazioni.

Il Corona Virus sta stravolgendo le nostre vite, segregatiti a casa dai decreti ministeriali.

Nessuna possibilità di andare in bicicletta, fare una corsa, insomma, prigionieri perché questo Virus è letale come solo in Lombardia possono sapere

Anche se in Cina è arrivato molto prima.

PANDEMIE della STORIA

La prima della storia fu la Peste di Giustiniano a Costantinopoli tra il 541 e il 542, peste bubbonica che colpì l’Europa risalendo dall’Etiopia e dall’Egitto.

Seguì la Peste nera tra il 1346 e il 1353, di origine animale, che fece una strage nella Penisola Iberica, il 60-65% della popolazione e la Toscana fra il 50 e il 60%.

Poi il Vaiolo (debellato poi con la vaccinazione), la Spagnola nel 1918, iniziata alla fine della Prima Guerra Mondiale, curiosamente nata negli Stati Uniti D’America.

Ancora l’Asiatica, di origine aviaria nata in Cina nel 1957 e l’Influenza di Hong Kong nel 1968.

Oggi il maledetto Corona Virus.

Questo 2020, che per la squadra della mia città era atteso come la manna per festeggiare il Cinquantenario dello scudetto, che ricorre proprio oggi, è nato male e sta continuando ancora peggio.

Speriamo solo che presto ricominceremo a tornare a vivere una vita fuori dalle mura di casa e che tutto vada per il verso giusto, sebbene la ripresa sarà molto difficile.