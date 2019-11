Cagl iari – Fiorentina al lunch time della Domenica, ancora, dopo quello della settimana scorsa.

Cagliari-Fiorentina: E se a pranzo c’è la Fiorentina, allora, vuol dire che si mangia bene.

Al sangue, necessariamente, ben cotta sarebbe impossibile, questa bistecca è troppo grossa per essere cucinata bene.

Dipenderà da come verrà messa alla brace dal cuoco Maran, se alzerà bella alta la fiamma per cuocerla a puntino, basta non andare in Chiesa prima, e non avere troppi Castrovilli per la testa, come fatto a Bergamo.

A parte gli scherzi il Cagliari è in una situazione di entusiasmo straordinaria essendo imbattuto dalla seconda partita di campionato ed avendo inanellato una sequenza storica di 9 risultati utili consecutivi.

Sei vittorie, tre pareggi, andando a vincere a Napoli e a Bergamo, impedendo all’Atalanta di realizzare anche una sola segnatura dopo che nella precedente gara casalinga ne aveva rifilati ben 7 all’Udinese dopo essere passata in svantaggio.

Al rientro dalla squalifica il prestito juventino ex Roma Luca Pellegrini che in settimana ha rilasciato dichairazione alla carta stampata su come si trovi bene nel Capoluogo di provincia della Sardegna, contento lui, contenti i tifosi.

Ipotetica formazione, ma Maran potrebbe strabiliarci come a Bergamo:

Olsen, Pellegrini, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Cigarini, Nández, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

Linea a Davide Silvestri per le news sulla Viola

Domani alle 12:30, la Fiorentina di Mister Montella sarà ospite del Cagliari, viola che arrivano da un pareggio casalingo contro il Parma per 1-1 e sono consapevoli che la gara di domani non sarà per niente facile.

Il Cagliari si può dire che è a tutti gli effetti la sorpresa di questo campionato, infatti si trovano al sesto posto con 21 punti in classifica insieme a Lazio e Atalanta.

Viola che dovranno ancora fare a meno di Ribery, che sta scontando ancora la squalifica di 3 giornate e che rende ancora più difficile la sfida di domani.

Dovranno impegnarsi molto se vorranno portarsi a casa i 3 punti e restare al passo con chi li precede in classifica, attualmente si trovano all’ottavo posto con 16 punti.

La probabile formazione della Fiorentina al momento è la seguente:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

ALLENATORE: Montella.

Indisponibili: Ribery (squalifica)