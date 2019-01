Romero ad un passo, Spinazzola non parte senza sostituto. Mentre per Tonali…

Calciomercato Juventus: Ramsey in cassaforte, ma non basta

Continua la marcia della Juventus, in campo come sul mercato. I bianconeri da qualche giorno si sono assicurati Ramsey: il gallese ha già firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri a partire dalla prossima estate.

Ma i dirigenti della Continassa non si sono fermati qui, e sperano di piazzare a breve un altro colpo: continua la trattativa per Romero, difensore del Genoa.

Sempre più probabile l’inserimento di Sturaro, che tornerebbe in Liguria a titolo definitivo. L’argentino invece rimarrebbe comunque in prestito per altri 18 mesi, per poi raggiungere Torino a maturazione ormai completa.

Capitolo Tonali: la Juventus continua a tenere d’occhio le prestazione del centrocampista del Brescia. Resta sempre da vincere la concorrenza dell’Inter.

Calciomercato Juventus: la strategia per Tonali. E Spinazzola?

I bianconeri potrebbero proporre alle Rondinelle questa formula: il ragazzo rimarrebbe in biancazzurro fino al termine della stagione, con eventuale rinnovo del prestito per un altro anno in caso di arrivo in Serie A dei lombardi.

Rimane invece aperta la questione Spinazzola. Il terzino ex Atalanta sembrava destinato all’addio, ma l’ottima prestazione a Bologna oltre all’infortunio di Cuadrado hanno cambiato le carte in tavola.

In realtà non è ancora detto che rimanga: potrebbe comunque lasciare la Vecchia Signora per giocare in prestito nei prossimi sei mesi, a patto che i piemontesi trovino il sostituto.

Due i nomi sul taccuino: Matteo Darmian, vecchio pallino bianconero che al Manchester United è in fondo alle gerarchie ed Emerson Palmieri del Chelsea, anch’egli non proprio titolarissimo. Situazione da monitorare nelle prossime ore.

