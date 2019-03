Casertana vs Juve Stabia, il film della partita

Casertana-Juve Stabia :0-0

Nel derby delle porte chiuse, Casertana e Juve Stabia si sfidano per questa partita.

Padroni di casa orfani di Vacca e Pinna mentre la Juve Stabia deve rinunciare a Marzorati e Vitiello.

Cosi’ in campo:

Casertana: Adamonis; Rainone, Zito, De Marco, D’Angelo, Castaldo, Lorenzini, Santoro, Padovan, Pascali, Meola. All.ri Nello Di Costanzo-Raffaele Esposito.

Juve Stabia: Branduani; Schiavi, Troest, Allievi, Germoni; Calò, Mezavilla; Elia, Carlini, Torromino; Paponi. All. Fabio Caserta.

La Cronaca della Partita

Primo Tempo:

Il primo squillo e’ di marca dei padroni di casa con De Marco che al minuto 6, provano

a spaventare la difesa ospite. Al 19′ ancora Casertana, Schiavi si perde Zito che non ci crede e Branduani si ritrova il pallone tra le mani.Alla mezz’ora, Castaldo lavora un buon pallone per D’Angelo, ma la conclusione dell’ex Avellino e’ una carezza verso Branduani.Al 34′ ancora Falchetti pericolosi, Castaldo dal limite dell’area calcia

una sassata ma Branduani vola e mette in angolo.Al 37′ lancio di Santoro per Padovan ma ancora Branduani in uscita salva le vespe da una situazione di pericolo. Si va al riposo con il risultato di partita’ con la Casertana che ha provato a graffiare di piu’ sulla partita.

Secondo Tempo:

La Juve Stabia si presenta senza il giovane Schiavi, al suo posto Melara. Al 59’angolo insidioso per la Casertana di Zito ma sulla parabola velenosa nessun giocatore dei Falchetti, riesce ad impattare. Al 60′ uno scatenato Zito mette un cross per la testa di Castaldo ma l’ex Nocerina spara fuori da buona posizione. I Padroni di casa premono ancora al minuto 70 ancora Zito prova a spaventare la sua ex squadra. Le vespe sono anche sfortunate perche’ perdono anche Allievi per infortunio, al suo posto Alessandro Mastalli. Arriva finalmente il primo squillo della Juve Stabia con Canotto che ci mette velocita’ e forza fisica e mette in mezzo un pallone insidioso ma nessuna maglia gialla e’ pronta ad impattare. Al minuto 89 la Casertana resta in dieci uomini, rosso per D’Angelo per fallo su Germoni. In pieno recupero i padroni di casa restano in nove, espulso Rainone per probabili proteste.