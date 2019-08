La Società del Crotone Calcio ha comunicato che da ieri, lunedì 12 Agosto dalle ore 16:00, è iniziata la vendita dei biglietti per la partita Crotone – Sampdoria, gara valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Partita che si terrà domenica 18 Agosto alle ore 21:00 presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone.

L’acquisto dei tagliandi sarà possibile effettuarlo presso i seguenti punti vendita:

Ticket Point di via G. Di Vittorio (solo ed esclusivamente sabato 17, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19, e domenica 18 dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 21:00 e comunque fino ad esaurimento della fila);

Online direttamente sul sito web di Listicket ;

direttamente sul sito web di ; Ricevitorie Listicket abilitate, e si ricorda che i punti vendita a Crotone sono Ricevitoria Better in Via Mario Nicoletta n. 51 – Brugellis Camillo in Via Pietà, n. 63 Papanice (Kr).

Si ricorda che la vendita terminerà domenica 18 Agosto alle ore 21:00.

Si informa che, per i residenti nella Regione Liguria e per l’acquisto dei biglietti per il SETTORE OSPITI, non è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso.

I prezzi per le varie TRIBUNE sono:

SUPERVIP: € 35,00;

VIP: € 20,00;

CENTRALE: € 20,00;

LATERALE: € 15,00;

SCOPERTA: € 10,00;

CURVA SUD: € 5,00;

SETTORE OSPITI*: € 5,00.

* l’acquisto per i biglietti per il SETTORE OSPITI, è possibile solamente nei punti vendita Listicket fino alle ore 19:00 di sabato 17 Agosto anche senza l’obbligo della Tessera del Tifoso per i residenti nella Regione Liguria.

Davide Silvestri