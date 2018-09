Lazio alla ricerca della seconda vittoria consecutiva

Alle ore 18,00 al Castellani scendono in campo Lazio ed Empoli, con i toscani che hanno un punto in più della squadra di Inzaghi.

QUI EMPOLI Andreazzoli deve rinunciare a Antonelli e Pasqual, per cui dovrebbe schierare Terracciano in porta, in difesa Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen e Vaseli, a centrocampo Acquah, Capezzi e Bennacer, in attacco Krunic e Zajc dietro all’unica punta Caputo.

QUI LAZIO Luiz Felipe è l’unico indisponibile per cui Inzaghi dovrebbe schierare Strakosha in porta, Wallace, Acerbi e Radu in difesa, a centrocampo MArusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic e Durmisi, in attacco Luis Alberto e Immobile.

Empoli-Lazio, probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah, Capezzi, Bennacer; Krunic, Zajc; Caputo. Allenatore: Andreazzoli

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi