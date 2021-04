Ennesimo cambio di maglia per l’ex Juve Stabia Sandomenico

Ennesimo cambio di maglia per l’ex Juve Stabia Sandomenico, il calcioatore e’ un nuovo sposo del Sorrento. Il dettaglio nel comunicato ufficiale:

BENVENUTO A SORRENTO, SANDOMENICO

Salvatore Sandomenico è un nuovo calciatore rossonero. L’esterno offensivo napoletano, classe 1990, giunge al Sorrento dopo una fugace esperienza con la Nocerina (serie D, gir.I), con alle spalle nove campionati in Lega Pro. A disposizione di mister La Scala da quest’oggi, Sandomenico è arruolabile già per la sfida casalinga di domenica contro il Francavilla.

“Sono orgoglioso di aver scelto Sorrento, rifiutando diverse richieste – le prime parole del neo-rossonero – e sono onorato di indossare una maglia che ha fatto la storia in categorie superiori. Preferisco i fatti alle chiacchiere, che in questo momento servono a ben poco. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo e regalare gioie alla tifoseria rossonera”.

Salvatore Sandomenico sicuramente entra in quel cerchio di calciatori che cambiano spesso team, una costante per il calciatore che ha vestito tante maglie nel corso della sua carriera. Per lui una piazza di prestigio come Sorrento dove andra’ a fare compagnia ad un altro ex vespe, il “Sindaco” Adriano Mezavilla. L’attaccante esterno ha giocato a Siracusa ma ricordiamo anche altre piazze come Avellino, Cava de Tirreni e Reggio Calabria solo per citarne alcune.

Un calciatore di grande talento, che ha dimostrato di avere un tocco magico con il pallone ma spesso criticato dai tifosi per qualche passaggio in meno e qualche conclusione in piu’ verso la porta. Insomma un attaccante che fa innamorare ma anche discutere e che nei dilettanti potra’ sicuramente fare tutta la differenza di questo mondo.

