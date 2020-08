Paolo Di Canio, il suo amore per la Lazio, i goal sotto la “Curva della Roma” e la sua vita nel Regno Unito:

5 gennaio 1989. Una data che molti tifosi della Lazio non potranno mai dimenticare, Di Canio esulta irriverentemente sotto la Curva Sud romanista dell’Olimpico, dopo la rete segnata nel derby , un personaggio mai banale, un calciatore unico, un allenatore ed anche un fortunato e bravo commentatore sportivo.

Paolo Di Canio, Laziale e tifoso della Lazio, ha vestito molte maglie nel corso della sua carriera, anche quelle di Juventus e Milan, un giocatore rapido, con classe e colpi di assoluta genialita’. Uno dei suoi goal piu’ belli e’ quello con il Napoli quando da solo fece impazzire tutta la difesa del Milan, insomma palla e Di Canio ed il divertimento era assicurato.

Nell’estate del 1996 approda all’estero, precisamente a Glasgow, in Scozia. Qui gioca una stagione con il Celtic, dove viene votato giocatore dell’anno, Dopo un anno si sposta in Inghilterra militando per un anno e mezzo con lo Sheffield Weds: nel primo anno segna 12 gol, mentre nel secondo viene squalificato per undici giornate a causa di una spinta all’arbitro, quel gesto fece passare Di Canio come un cattivo del pallone ma la sua carriera e’ stata mai banale ed il 18 dicembre 2000, durante la trasferta del West Ham Utd sul campo dell’Everton: il portiere dei padroni di casa, Paul Gerrard, si avventura in un’uscita al limite dell’area ma le sue ginocchia cedono e cade su sé stesso, mentre la palla schizza verso l’ala destra dove Trevor Sinclair mette al centro un cross per Di Canio, il quale poteva colpire il pallone prima di ogni altro giocatore; l’italiano, invece, afferra la palla con le mani fermando il gioco. Appena la folla capì quello che era successo, il Goodison Park esplose in una ovazione, e in seguito per tale gesto Di Canio ricevette il FIFA Fair Play Award insomma provare per credere, un gesto che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Di Canio ha qualcosa di magico ed il derby del 6 gennaio 2005 lo dimostra, ritorno alla Lazio, vittoria nel derby e goal con solita esultanza sotto la Curva Sud, a distanza di anni fermo’ il tempo facendo arrabbiare non poco il popolo giallorosso. Ma Di Canio e’ questo, un mistero che non abbia mai giocato in nazionale per questo personaggio geniale del mondo del calcio.

Foto Wikipedia