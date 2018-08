Ex Juve Stabia ed Akragas, firma con la Cavese

Uno dei portieri piu’ forti ed esperti di tutta la categoria, ragazzo ancora giovane con un passato importante alle spalle. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del team di Agrigento e purtroppo le sue parate non sono riuscite ad evitare la retrocessione. Dopo la Sicilia per lui una nuova esperienza in campania, questa volta alla Cavese.

UFFICIALE: ALESSANDRO VONO E’ IL NUOVO PORTIERE DEGLI AQUILOTTI

La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Alessandro Vono classe ’88 la passata stagione all’Akragas. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha poi vestito, tra le altre, le maglie del Livorno in Serie B (promozione in A), della Juve Stabia in C (promozione in B) e Catanzaro per due stagioni in C.

Ufficio Stampa Cavese 1919