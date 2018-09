Dopo la non brillante sosta nazionali degli “azzurri”, ritorna finalmente la Serie A. E col ritorno del massimo campionato, si riparte anche col Fantacalcio.

Andiamo quindi a vedere quali sono i potenziali “top” da schierare per questa giornata.

INTER-PARMA: Nerazzurri molto rimaneggiati nel reparto avanzato con Icardi acciaccato e Lautaro fermo ai box. Tocca a Keita. Occhio anche a D’Ambrosio e Nainngolan recuperati in extremis dopo le noie dell’ultima partita col Bologna. Sicuramente da schierare Perisic, apparso in gran forma, insieme a Politano e De Vrij.

Nel Parma viene riconfermata quasi in toto la formazione che ha dato del filo da torcere alla Juventus. Spazio quindi a Gervinho e Di Gaudio ai lati di Inglese.

FROSINONE-SAMPDORIA: Partita ostica per i Ciociari che incontrano una Samp galvanizzata dal secco 3-0 rifilato al Napoli. Tra gli uomini di Longo, gli unici da schierare potrebbero essere Perica(unica punta) e Halfreddson, falloso ma potrebbe regalare gioie dalla distanza. Per i blucerchiati, Defrel è l’uomo del momento. Occhio a Ramirez che potrebbe trovare posto in trequarti a discapito di Caprari e Saponara (lesione muscolare). In difesa ballottaggio Tonelli-Colley per un posto da titolare col primo favorito sul secondo.

GENOA-BOLOGNA: Dopo i festeggiamenti per i 125 anni del club, il Genoa torna tra le mure amiche. La brutta sconfitta col Sassuolo prima della sosta sta mettendo in dubbio l’operato di Ballardini che recupera, però, alcuni acciaccati tra cui Romulo, Spolli e Sandro. Spazio quindi a Piatek, vera sorpresa di queste prime giornate di A, assieme a Criscito e Romulo. Anche mister Inzaghi non sta passando un bel momento. Il terz’ultimo posto in classifica sta facendo storcere il naso ai tifosi. Da confermare la coppia offensiva Santander-Falcinelli con l’opzione Dzemaili in linea mediana.

UDINESE-TORINO: Ancora un bel banco di prova per l’Udinese di Velazquez. Dopo la sconfitta di misura a Firenze, i bianconeri affrontano un Toro in grande forma. A centrocampo recuperato Mandragora, dopo la squalifica per blasfemia. Sicuramente da schierare Lasagna e De Paul (capocannoniere della squadra). Tra i pali occhio al dualismo Scuffet-Musso, col secondo sempre più vicino al posto da titolare. Nel Torino, rientra Baselli che potrebbe togliere il posto ad uno tra Soriano e Meitè. Davanti occhio al tridente con Iago e Berenguer a supporto del “Gallo” Belotti.

CAGLIARI-MILAN: Tra le file dei sardi si rivede Joao Pedro che scalpita per un posto da titolare. Ionita parte sempre favorito ma il brasiliano potrebbe trovare spazio a partita in corso. Da schierare Castro, vero e proprio pupillo di Maran, e “bomber” Pavoletti,apparso ispirato in queste prime giornatea Nel Milan, spazio a Musacchio al centro della difesa. Bonaventura, Suso, Higuain e Calhanoglu probabili portatori di bonus.

NAPOLI-FIORENTINA: Dopo la brutta sconfitta con la Sampdoria, i partenopei vogliono subito rifarsi. Hamsik e Callejon tornano tra i titolari mentre probabile forfait per Zielinski uscito acciaccato dopo l’impegno con la nazionale. In attacco Milik dovrebbe partire titolare. Schierabile anche Allan, apparso il più brillante tra gli azzurri. Fiorentina che tira un sospiro di sollievo per Lafont (infortunio meno grave del previsto). Toccherà però a Dragowski difendere la porta. A centrocampo rientra Veretout da schierare con Benassi (capocannoniere della Serie A). Spazio anche al “Cholito” Simeone spalleggiato da Chiesa.

ROMA-CHIEVO: Giallorossi pronti a tornare al successo dopo la sconfitta in zona “Cesarini” col Milan. In difesa preoccupano Florenzi e Manolas, spazio quindi a Karsdorp e Marcano. Kolarov unica certezza fantacalcistica. Per i bonus dalla mediana occhio a Cristante mentre nel reparto avanzato, Dzeko sarà affiancato da Under ed El Shaarawy. Pessimo inizio di stagione del Chievo che ha impressionato solo contro la Juventus. Tra i ragazzi di D’Anna consigliamo Giaccherini e Stepinski oltre al solito Birsa.

JUVENTUS-SASSUOLO: Mister Allegri dovrà fare a meno di Pjanic, uscito acciaccato con la nazionale. Spazio quindi a Bentancur in regia con Matuidi e Khedira (fresco di rinnovo fino al 2022). In attacco tutti schierabili: Cristiano Ronaldo vuole sbloccarsi, Mandzukic ha dimostrato di saper ancora segnare e Bernardeschi è sempre più in sintonia con la squadra. Cancelo ritrova il posto da titolare sulla fascia destra. Grande momento di forma per i neroverdi di mister De Zerbi. Marlon prenderà il posto di Lemos in difesa. Confermatissimi centrocampo e attacco con Babacar,Boateng e Berardi a comporre il tridente.

EMPOLI-LAZIO: Recuperato Maietta, i toscani vogliono tornare al successo tra le mure amiche. Bennacer favorito per un posto in mezzo al campo insieme a Krunic, ottimo in zona gol. Sulla trequarti, Zajc promette assist. Tandem d’attacco composto da Caputo (1 gol) e La Gumina, ancora a secco. Nella Lazio, spazio a Wallace, apparso in gran forma. Lulic confermato sulla fascia mentre Luis Alberto, Milinkovic e Immobile faranno sicuramente divertire i loro fanta allenatori.

SPAL-ATALANTA: Match che potrebbe regalare sorprese. Per i biancocelesti spazio all’ex Petagna affiancato dal solito “bomber” Antenucci. In cabina di regia, scalpita Valdifiori. Nell‘Atalanta, recupera Rafael Toloi dopo le noie avute in settimana, schieratelo. A centrocampo confermati Freuler e De Roon, con Emiliano Rigoni (doppietta contro la Roma) pronto alla staffetta con Pasalic. In attacco, spazio al Papu e Duvan Zapata, apparso non brillantissimo ma potrebbe sbloccarsi.