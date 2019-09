Per la prima volta in un girone di qualificazione l’Italia ha ottenuto cinque vittorie su cinque. Mai era partita così bene. E cinque vittorie di fila mancano dal 2016. E stasera ci sarà una partita molto importante, contro la Finlandia. La squadra di Kanerva, dopo la sconfitta nella gara inaugurale contro gli azzurri, ha vinto tutte le altre partite. Vincere vorrebbe dire mettere un piede e mezzo ad Euro 2020. Infatti, grazie alla vittoria dell’Armenia contro la Bosnia per tre a due, l’Italia potrebbe matematicamente qualificarsi già nella prima partita di Ottobre.

Contro la Finlandia Mancini ha tutta l’intenzione di cambiare qualcosa rispetto che ha battuto l’Armenia. Uno, però, è obbligato. Infatti lo squalificato Verratti verrà sostituito da Sensi, per non rinunciare al suo modulo preferito, ovvero il 4-3-3. Ad accompagnare il regista dell’Inter ci saranno il “titolarissimo” Jorginho e Lorenzo Pellegrini, al posto di Barella. Il centrocampista interista è apparso spento in Armenia e sarà in panchina. In attacco Belotti ha segnato e aiutato la squadra, ma non è escluso che contro la Finlandia possa riposare per far posto a Immobile, dando l’opportunità all’attaccante della Lazio di rifarsi. Infatti Immobile non segna in nazionale dal cinque Settembre del 2017, dalla vittoria contro Israele (arrivata dopo la brutta sconfitta contro la Spagna). In come in difesa sono stati preallertati Acerbi e Izzo, possibili sostituti di Romagnoli e Florenzi.

Altro ballottaggio in porta. Donnarumma si giocherà il posto con Salvatore Sirigu. Il portiere del Milan è in vantaggio rispetto a quello granata, ma data l’importanza della partita, non è escluso che Mancini possa preferire l’esperienza del Torinese rispetto all’esplosività del giocatore originario di Castellammare di Stabia.

Di seguito le probabili formazioni:

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen.

Italia (4-3-3):Donnarumma; Izzo, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.