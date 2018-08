GRANDE COLPO IN ROSSAZZURRO! A PATERNO’ ARRIVA IL FORTE ATTACCANTE , CON TRASCORSI IN SERIE B E C, MARIANO CORDARO

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE

La società Paterno’ Calcio, con il presente comunicato, rende noto ed ufficializza l’ingresso in rosa dell’attaccante d’esperienza, MARIANO CORDARO. Classe ’82, originario di Palermo, Cordaro lascia la maglia del Canicattì per abbracciare il progetto rossazzurro. Curriculum di grande spessore, quello di Cordaro. Una carriera che lo ha visto muoversi a 360°, dalla sua terra, su e giù per la penisola e che lo ha reso un vero Glob-trotter del Calcio. La sua formazione si lega a Monreale (settore giovanile) e da lì verrà prelevato dalla Fiorentina. A 16 anni viene ceduto in prestito al Montemurlo (Eccellenza toscana) e poi fa ritorno in Sicilia, a Favara, vincendo il campionato di Eccellenza. L’ anno successivo in Serie D «il più bello della mia carriera – ricorda Mariano – ho realizzato 17 gol». E poi ancora in D con le maglie di Siracusa e Nissa .Tra 2004 e 2005 Cordaro va all’Ascoli in Serie B, prima con Ammazzalorso e poi con Giampaolo e relativa promozione in Serie A. Ed ancora, in C, con la Rosetana, poi in Serie D con le maglie di Licata, Akragas, Gaeta, Mazara, in Eccellenza con Acireale, Vittoria, Atl.Campofranco, Pro-Favara, Mussomeli e, in ultimo, con la maglia del Canicattì. Un bomber di razza insomma che ha sposato con entusiasmo e grande voglia di fare il progetto del Paternò.

“Sono orgoglioso – ha detto -di rappresentare una maglia che ha visto negli anni calciatori di altissimo livello ed allenatori che hanno fatto la storia del calcio siciliano.Sono certo di avere fatto la scelta giusta. Forza Paternò .”