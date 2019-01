Oggi pomeriggio alle si gioca 18 Inter-Benevento, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà la Lazio.

Stasera Inter e Benevento si affrontano nella prima partita del 2019, si giocherà in un San Siro vuoto a causa dei disordini del 26 dicembre, giorno di Inter-Napoli. Spalletti ha dichiarato che la Coppa Italia potrebbe essere l’obiettivo più facile da raggiungere e che, di conseguenza, i suoi devono ambire a vincerla, anche se non sarà facile. Il tecnico ha convocato tutti i giocatori della rosa e non sembra intenzionato a fare uso massiccio del turnover, memore forse dello 0-0 nei tempi regolamentari contro il Pordenone dell’anno scorso. Riposeranno molto probabilmente Handanovic, uno tra Skriniar e De Vrij, Brozovic ed Icardi. Padelli e Ranocchia faranno il loro esordio stagionale, Dalbert e Gagliardini avranno un’opportunità da non lasciarsi sfuggire; titolare anche Candreva. I ballottaggi sono tra Skriniar e Miranda e tra Keita e Perisic in attacco.

Se per i nerazzurri quello di oggi è l’esordio nella Tim Cup, il Benevento ha già eliminato l’Imolese, a sorpresa l’Udinese ed il Cittadella. Bucchi se la giocherà con i migliori, non convocato Puggioni per scelta tecnica, indisponibili Asencio e Viola; presente in lista anche Armenteros, tornato in Campania dopo un prestito. In attacco ci saranno Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, e Coda.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (4-3-3): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Miranda, Dalbert; Joao Mario, Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Lautaro Martinez, Keita Baldé. All.: Spalletti.

A disposizione: Handanovic, Berni, Skriniar, De Vrij, Vrsaljko, Asamoah, Vecino, Brozovic, Nainggolan, Perisic, Icardi, Politano.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Antei, Di Chiara; Letizia, Bandinelli, Del Pinto, Tello, Improta; Insigne, Coda. All.: Bucchi.

A disposizione: Gori, Zagari,​ Gyamfi, Costa, Billong, Sparandeo​​​​​, Sanogo, Cuccurullo, Maggio, Buonaiuto, Ricci, Armenteros.