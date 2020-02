Udinese – Inter è il posticipo della 22ma giornata di Serie A. Nessuna novità per Gotti, Sanchez in vantaggio su Esposito nei nerazzurri.

L’Udinese è reduce da 2 sconfitte consecutive che però non hanno ridimensionato il buon andamento da quando sulla panchina dei friulani siede Luca Gotti. I bianconeri si trovano al 14mo posto in classifica con 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L’ex collaboratore tecnico del Chelsea durante l’era Sarri sembra intenzionato a confermare in toto la formazione di Parma. Solito 5-3-2, recupera Trost-Ekong, De Paul giocherà a centrocampo, come ormai fa da diverse gare; in attacco Lasagna e Okaka.

Embed from Getty Images

L’Inter ha conquistato 3 1-1 consecutivi in campionato e sta affrontando un primo piccolo periodo di calo di rendimento. I nerazzurri sono secondi a meno 3 dalla Juventus capolista e a più 2 sulla Lazio terza che però ha una partita da recuperare. È finito il marcato ma non sono finiti i dubbi per Conte che deve valutare le condizioni di diversi giocatori acciaccati. Non sono in perfette condizioni, infatti, Brozovic, Sensi e Borja Valero; il primo dovrebbe giocare, mentre per gli altri due dovrebbe essere usata la prudenza. Molto probabile la presenza dal primo minuto del nuovo acquisto Eriksen, in avanti l’ex Sanchez, sbocciato proprio a Udine, dovrebbe vincere il ballottaggio con lo stabiese Esposito per sostituire lo squalifica Lautaro Martinez. Sulla fascia destra torna Candreva, sulla sinistra Biraghi è in leggerissimo vantaggio su Young.

Embed from Getty Images

PROBABILI FOMAZIONI UDINESE – INTER

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All.Gotti.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Zeegelaar, De Maio, Ter Avest, Jajalo, Walace, Teodorczyk, Nestorovski.

INTER (3-5-2):Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. All.Conte.

A disposizione: Padelli, Ranocchia, Godin, D’Ambrosio, Young, Agoume, Borja Valero, Moses, Esposito.