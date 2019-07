Juve Stabia: Ai Piedi del ” El Flaco”

Mariano Izco e’ praticamente un nuovo giocatore della Juve Stabia, il calciatore Argentino che non ha bisogno di presentazioni si e’ allenato con il gruppo, come riporta il Quotidiano Metropolis con una foto.

Il giocatore nato a Buenos Aires, 13 marzo 1983, dopo le parentesi nella Repubblica Platense, sbarca in Italia alla Corte del Catania. Per lui anche una bella avventura con il Chievo per poi giocare con Crotone e Cosenza.

Nell’agosto del 2006 il Catania, neopromosso in Serie A, acquista il suo cartellino per una cifra pari a 90.000$. Debutta in massima serie il 26 novembre 2006 contro il Parma fornendo l’assist a Fabio Caserta per il 2-0 finale.

Giocatore fantasioso, geniale negli assist ed anche in zona goal, visto che l’Argentino ha punito anche la Juventus, a Torino in una partita storica.

Il 4 marzo 2012 realizza il suo secondo gol in Serie A con la maglia del Catania, nella partita pareggiata 2-2 a San Siro contro l’Inter.

Diventa definitivamente capitano della squadra nella stagione 2013-2014, in seguito all’addio di Marco Biagianti. Il 16 febbraio 2014 segna, dopo solo 40 secondi di gioco, il suo primo gol al Massimino in Serie A che vale l’1-0 contro la Lazio, partita terminata 3-1. Il 4 maggio 2014 segna la sua prima doppietta in Serie A al Massimino contro la Roma, partita terminata 4-1.

Fantasia al Potere, sara’ lui a far fare il salto di qualita’ alle vespe?