Juve Stabia: Atto finale, focus verso la Super Coppa di sabato:

Ultimo atto in casa Juve Stabia, poi finalmente ci sara’ il riposo meritato per i calciatori, in attesa del ritiro, del calcio-mercato, le vespe dovranno affrontare il Pordenone in questa finale insolita di super coppa.

Vincere sarebbe bello, in caso differente, pazienza! Questo discorso, vale per la Juve Stabia ma anche per il Pordenone che provera’ ad alzare la Coppa davanti al pubblico amico.

Le vespe andranno a giocare praticamente con due risultati su tre a disposizione, ecco, diciamo praticamente, perche’ il risultato di 0-0, andrebbe a premiare in maniera clamorosa la Virtus Entella.

Sfida importante anche in panchina, Fabio Caserta, leone giovane della panca, diventato grande nel giro di pochi mesi, affronta una vecchia volpe del calcio Italiano, ossia Mister Attilio Tesser, l’uomo dei miracoli del Novara.

Se la Juve Stabia ha tracciato il campionato, con due sconfitte nella casella, l’ultima arrivata a giochi fatti, il Pordenone non e’ stato sicuramente a guardare nel suo girone. Tre sconfitte, piu sei sulla Triestina arrivata seconda, insomma questa sfida sembra una sorte di fuoco incrociato tra due realta’ meravigliose, due favole del nostro calcio.

Curiosita’ sulla partita: Due ex come Burrai e Bombagi nelle file dei ramarri, la bandiera e’ Emanuele Berrettoni ex Lazio e Napoli.

Al fianco di Tesser siede l’ex Roma Mark Tullio Strukel, insomma la ricetta per un grande spettacolo ci sta veramente tutta.

Note: