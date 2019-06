Juve Stabia: I Tuoi Viaggi

Serie B 2019-2020, dopo la vittoria del Trapani ai danni del Piacenza, il Dado e’ oramai tratto, saranno questi i viaggi della Juve Stabia, da Nord a Sud, due derby per le vespe, immancabile le trasferte in Sicilia, poi tanti viaggi da Roma in su…

Un calendario ricco di impegni e Km per questo viaggio che si spera sia meraviglioso che possa portare tanti sorrisi e gioie per la societa’ per Viale Europa. Si torna ad Empoli, Livorno e Cittadella, si torna a La Spezia, vecchi avversari come Cosenza , Ascoli e Crotone, rivincite contro Entella e Pordenone, novita’ Chievo e Cremonese, amarcord contro Perugia e Pescara:

La Serie B 2020:

Ascoli

Benevento

Chievo

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Crotone

Empoli

Frosinone

Juve Stabia

Livorno

Palermo

Perugia

Pescara

Pisa

Pordenone

Salernitana

Spezia

Trapani

Virtus Entella

I Team divisi per Regione:

Campania: Benevento e Salernitana,Juve Stabia

Sicilia: Trapani e Palermo

Calabria: Crotone, Cosenza

Lazio: Frosinone

Toscana: Empoli, Pisa, Livorno

Liguria: Chiavari, Spezia

Friuli: Pordenone

Lombardia: Cremonese

Umbria: Perugia

Marche: Ascoli

Abruzzo: Pescara

Veneto: Chievo Verona, Cittadella