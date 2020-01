Juve Stabia, le pagelle, Ricci meraviglia, Di Gennaro Meraviglioso

Juve Stabia, pareggio a Pisa con una prestazione non positivissima che porta punti importanti alla causa, decide una magia di Di Gennaro:

Provedel 6: Ottima la prima da titolare, non ha colpe sul goal ma dimostra una grande sicurezza nelle uscite e con le giocate con i piedi.

Vitiello 6,5: Il professore gioca la solita partita di grande sacrificio , salva un goal nel primo tempo e si dimostra uno dei piu’ positivi in questa trasferta toscana.

Troest 6,5: Tiene a bada gli attaccanti del Pisa, un pomeriggio di grande lavoro ma alla fine esce vittorioso dal contesto.

Fazio 6,5: Ennesima gara di grande applicazione e metodo, prova a chiudere tutto come un idraulico quando hai problemi con la caldaia.

Ricci 7: La sorpresa di giornata, corre come un ossesso, si butta in attacco a cercare fortuna, una spina nel fiaco della difesa di casa. Ci mette spirito e voglia di vincere

Mallamo 6: Una gara ordinata e precisa, fa legna e corsa, tattica e disciplina.

Addae 5.5 : Una partita strana la sua. Inizia bene poi piano inizia a perdere qualche pallone di troppo e va in tilt come i flipper ann 80. Su di lui pesa anche un giallo che ha condizionato non poco la sua gara.

Calo’ 6: Serviva una scintilla, arriva nel finale, meglio tardi che mai.

Boateng 5: Sicuramente ci mette tanta corsa ma non basta per impensierire i padroni di casa. Gara molto timida.

Bifulco 5.5 : Marin prima e Birindelli poi lo mettono al tappeto,episodi da consegnare alla moviola post gara. Gli manca la giocata che possa accedere la partita delle vespe e forse la sua.

Forte 6: Non puo’ fare miracoli, sostiene il peso offensivo delle vespe. La sensazione e’ che possa fare qualcosa di buono ogni volta che tocca il pallone.

Caserta 6: Con tante assenze e con il cuore porta a casa un punto prezioso

Izco 6: Gioca una gara saggia di grande esperienza

Rossi 6: Da peso in attacco e si riaccende la Juve Stabia

Di Gennaro 7: Entra e tocca due palloni, un palo ed un goal meraviglioso. Meraviglioso