Juve Stabia, Rufini a MP: “Caserta e’ la garanzia”

Juve Stabia, parla Danilo Rufini, ex giocatore delle vespe che ha sempre difeso i colori gialloblu anche in qualche momento difficile. Il Mister, ci racconta il momento di salute dei ragazzi di Fabio Caserta e non solo:

Juve Stabia in salute, si e’ passati da inferno a paradiso in poche settimane:

Nel calcio ci vuole sempre il giusto equilibrio. Bisogna esaminare il percorso ed anche il calendario. In questo sport niente è scontato o scritto. Non bisognava abbattersi prima né esaltarsi adesso . Detto questo,la Juve Stabia sta facendo un bel campionato frutto del lavoro ottimo della dirigenza e di Fabio Caserta . A Castellammare di Stabia ,in pochi conoscono la piazza come lui , un patrimonio per le vespe. Il Mister per me non è mai stato in discussione nemmeno quando le cose andavano male e ripeto che lui è l’uomo giusto per la Juve Stabia . Io sui social ho sempre difeso l’operato della Juve Stabia , anche nella scorsa stagione dopo i pareggi che lasciarono l’amaro in bocca. Serve energia positiva anche nei momenti difficili.

Aria di mercato, bisogna intervenire?

Non posso giudicare tutta la rosa. Posso dire che bisogna prendere calciatori che andranno a puntellare non a stravolgere. La salvezza è a portata di mano e servono elementi per completate la rosa e dare alternative al Mister

Su Francesco Forte?

Forte mi ha sorpreso in maniera positiva. Bravo il Direttore Polito a portarlo a Castellammare di Stabia. Lui può essere un punto di partenza per il futuro.

Qualcuno parla di alzare il pot salvezza a qualcosa in piu’?

Anche in questo ci vuole equilibrio. Castellammare merita la categoria. Bisogna pensare gara dopo gara e non mettere pressione ai calciatori. La serenità aiuta l’ambiente.

Prossima fermata Pisa…

Il prossimo appuntamento sarà Pisa ma poi anche Perugia. Sono due squadre che ad oggi sono a livello della Juve Stabia. Saranno 180 minuti importanti che possono dire molto sul campionato delle vespe.

Sul campionato di cadetteria?

Il Benevento ha una rosa importante ma non mi aspettavo questa partenza a razzo. Secondo me nel corso del torneo andrà a perdere qualcosa e le altre guadagneranno punti. Il campionato di Serie B è strano ed incerto fino alla fine. Ad oggi regna un equilibrio perché qualcosa non ha funzionato nei top team,vedi l’Empoli. La società Toscana ha portato gente di valore e se trovano la formula per i nuovi arrivati possono scrivere un finale diverso. Conta fare più punti possibili ad oggi perché poi non sai cosa può succedere nel futuro di questo campionato incerto e difficile.

Si ringrazia Danilo Rufini per il tempo concesso per questa intervista