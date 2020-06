Juve Stabia vs Livorno, la gara speciale di Giuseppe Rizza

Juve Stabia vs Livorno, sono quelle partite che possono decidere una stagione, una gara molto a cuore per Peppino Rizza, calciatore molto legato a queste due piazze dove ha vinto due campionati , un doppio ex che in questi giorni ha segnato il goal piu’ bello. Qualche mese fa, Giuseppe Rizza presentava cosi i suoi ricordi alla nostra redazione:

31 ottobre 2019 era vigilia di Livorno vs Juve Stabia, gara vinta dai Toscani per 2-1, all’epoca la Freccia di Noto, Giuseppe Rizza, raccontava alla nostra redazione le sue emozioni per questa sfida dal sapore di doppio ex:

Ho avuto la fortuna di giocare per queste due squadre e vincere il campionato con tutte e due. Con Il Livorno ho vinto un campionato di Serie B, con la Juve Stabia la vittoria del 19 Giugno. Sono legato ad entrambe, ma seguo un po’ di piu’ le vespe.

Sia a Castellammare che a Livorno, ho avuto la fortuna di conoscere tanti compagni di avventura ma quelli che mi hanno impressionato a livello calcistico sono calciatori che hanno avuto carriere importanti. In toscana eravamo una grande squadra, basti pensare a giocatori come i Gemelli Filippini, oppure Tavano, Diamanti e Candreva, gente che non ha bisogno di presentazioni, ma anche Grandoni e Rosi erano calciatori molto interessanti, ripeto il Livorno ando’ in Serie A con merito perche’ eravamo davvero una squadra fortissima. Nella Juve Stabia penso alle giocate di Giorgio Corona ma anche Ciro Danucci e Tarantino erano bravissimi e tanti altri bravi calciatori che hanno fatto grandi cose durante la loro carriera come ad esempio Mezavilla calciatore che a Castellammare di Stabia non ha certo bisogno di presentazioni.

Tutti noi aspettiamo di sentire presto la sua voce per farci raccontare altre emozioni!