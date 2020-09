Juve Stabia vs Monopoli. Il primo round robin del cammino delle vespe di Castellammare di Stabia.

Le scelte di Pasquale Padalino e Giuseppe Scienza:

Juve Stabia: Tomei, Todisco, Troest, Allievi, Rizzo, Scaccabarozzi, Berardocco, Mastalli, Bentivegna, Golfo, Romero. All Padalino

Monopoli: Pozzer, Sales, Giosa, Mercadante, Tazzer, Piccini, Giorno, Paolucci, Zambataro, Starita, Montero. All Scienza

Primo tempo Juve Stabia – Monopoli

Sotto un diluvio invernale ed a tratti infernale. Inizia il campionato di Lega Pro. Giorno dopo sei minuti inaugura la partita con un tiro dalla distanza con Tomei che blocca. Al minuto diciannove, mezza frittata della difesa delle vespe ma il Monopoli non è letale. Le vespe perdono Mastalli per infortunio ,al suo posto il giovane Grimaldi. Al minuto trentasei passa la Juve Stabia: Romero carica dalla distanza, Pozzer fa la frittata e ragazzi di Padalino in vantaggio. Lo stesso Romero di testa spaventa un paio di minuti dopo la difesa ospite. Si va al riposo con la Juve Stabia in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo Juve Stabia – Monopoli

Nella ripresa si rinnova il duello Giorno – Tomei con il portiere ancora protagonista. Lo stesso Giorno ci prova con gli sviluppi di un piazzato. Al 61′ pareggiano gli ospiti, Cross di Tazzer e deviazione di Rizzo che batte Tomei. La Juve Stabia prova a riprendersi il ring. Palla persa di Paolucci e Bentivegna da buona posizione spara su Pozzer. Pochi secondi più tardi un corpo di testa di Troest da solo illusione ottica del goal. La partita si accende, Starita spaventa la porta di Tomei. Al 67’passa il Monopoli: Allievi la combina grossa e regala il vantaggio ai verdi che passano con Starita. Il Monopoli va sul velluto e Starita sfiora il terzo goal. Bella combinazione con Giosa e palla alta di poco.

Nel finale Giorno su punizione esalta il brano Tomei che vola.

È l’ultima emozione della partita che fa masticare amaro ancora una volta i tifosi della Juve Stabia.

