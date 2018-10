Juve Stabia, oggi al Menti un grandissimo ex

Ezio Capuano, allenatore ex allenatore delle vespe e del Potenza si e’ goduto il pomeriggio di coppa. Eccolo nella foto con gli amici Raffaele Izzo e Salvatore Sorrentino, presenti in tribuna:

Alcune note sul popolare allenatore:

Ezio Capuano ha ottenuto un’ampia popolarità a livello nazionale per il proprio temperamento irascibile e veemente, che sovente lo conduce a tenere comportamenti scomposti e a rilasciare dichiarazioni sgrammaticate e triviali, nonché a intrattenere rapporti tesi con giornalisti, tifosi e dirigenti. Non di rado tali circostanze gli sono costate sanzioni, squalifiche e polemiche, anche in ambito extra-sportivo

Nel novembre 2014, al termine di una gara persa dal suo Arezzo contro l’Alessandria, una dichiarazione rilasciata in conferenza stampa venne da più parti tacciata di omofobia e comportò sanzioni per lui (5.000 euro) e per la società toscana (10.000 euro).

Maggior risonanza ebbe, l’8 ottobre 2015, un suo sfogo a seguito di una sconfitta in amichevole dell’Arezzo contro il Lucignano (squadra del campionato di Promozione Toscana): negli spogliatoi Capuano attaccò e minacciò i propri giocatori (accusati di scarso impegno). Lo sfogo venne registrato segretamente e poi diffuso via Internet dal giocatore Nicolò Sperotto, diventando ben presto virale. Capuano derubricò tale episodio a normali dinamiche tra allenatore e squadra, ma pretese l’allontanamento di Sperotto, che venne dapprima messo fuori rosa e poi licenziato dall’Arezzo

Fonte Wikipedia