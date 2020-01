Sampdoria impegnata all’Olimpico di Roma nell’anticipo contro la Lazio (sabato ore 15). Trasferta proibitiva per gli uomini di Ranieri che tuttavia vogliono giocarsela fino in fondo.

Il tecnico ritrova Bertolacci e Colley, mentre dovrà ancora fare a meno di Barreto, Ferrari, Depaoli e Ramirez. Non più disponibile anche Murillo, ceduto in prestito (con diritto di opzione) al Celta Vigo. Il difensore gambiano torna al centro della difesa, mentre a centrocampo sembra essere diventato un punto fermo Thorsby, a discapito di Ekdal. In avanti, al fianco di Quagliarella, ballottaggio Caprari-Gabbiadini.

I convocati

Portieri: Audero, Falcone, Seculin. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Regini, Rocha. Centrocampisti: Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira. Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Rigoni.

Le ultime in casa Lazio

In casa Lazio Inzaghi è alle prese con le indisponibilità di Cataldi e Marusic e con la squalifica di Lulic. In dubbio Correa, ex di turno, ancora rimpianto a Bogliasco.

Nel 3-5-2 del tecnico biancoceleste, in difesa punti fermi Acerbi e Radu e ballottaggio Luiz Felipe-Patric. A centrocampo intoccabili Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in mezzo, affiancati a destra da Lazzari e a sinistra da Jony. In avanti coppia Caicedo-Immobile.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.