Sabato 11 Luglio alle 17:15 si sfideranno Lazio e Sassuolo nella partita valida per la 32a giornata di Serie A. Inzaghi e i suoi devono riscattarsi dalla cocente sconfitta contro il Lecce per 2 reti a 1 e riportarsi all’inseguimento dell’avversaria Juventus. Il Sassuolo è all’ottava posizione a 43 punti, inseguito dal Verona a -1.

Capitolini che faranno a meno di Patric, fermo per quattro giornate a causa del morso rimediato a Donati. In ballottaggio Bastos e Luis Felipe, entrambi convincenti. Il Sassuolo scende in campo con una difesa a 4. Ecco le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All.: R.De Zerbi.