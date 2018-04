Nella 34ma giornata del campionato di Lega Pro Gir.C, il Monopoli batte in casa il Bisceglie per 2-0 grazie alla rete di Sarao al 18′, complice una deviazione di Petta, e ad un autogol di Giron al 38′. Monopoli padrona del campo nel primo tempo e brava a controllare gli avversari nella ripresa avendo anche l’opportunità di arrotondare il punteggio nel finale grazie a pericolose occasioni da gol non finalizzate dai subentrati Genchi, Salvemini e Paolucci. Per il Bisceglie solo da segnalare un calcio di punizione dal limite calciato da Toksic e e neutralizzato senza problemi dall’attento Bardini. Con questa vittoria il Monopoli raggiunge il 4to posto in classifica con 48 punti scavalcando il Matera, fermo a 47 a seguito della sconfitta rimediata in casa contro il Rende. Bisceglie invece fermo al 13mo posto con 38 punti.

TABELLINO

S.S. MONOPOLI 1966: (3-4-1-2): 12 Bardini; 14 Bei, 26 Ferrara, 3 Mercadante; 25 Longo(40’st 27 Eleuteri), 20 Rota(28’st 11 Paolucci), 5 Scoppa, 17 Donnarumma; 13 Sounas; 18 Sarao(39’st 9 Genchi), 23 Mangni(16’st 7 Salvemini). All.: Scienza.

A disp.: 31 Menegatti; 4 Benassi, 8 Zampa, 9 Genchi, 10 Minicucci, 15 Mavretic, 21 Tafa, 24 Russo, 33 Bacchetti.

A.S. BISCEGLIE 1913 (4-3-3): 12 Vassallo; 15 Delvino, 5 Petta, 24 Markic, 13 Giron; 10 Toskic(40’st 8 Pirolo), 3 Russo(1’st 9 Jovanovic), 21 Risolo(30’st 19 Vrdoljak); 25 Azzi, 7 D’Ursi(41’st 27 Messina), 17 Montinaro. All.: Mancini.

A disp.: 1 Crispino, 22 Alberga; 2 Colella, 4 Diallo, 11 D’Ancora, 15 Ayina, 16 Prezioso, 23 Migliavacca.

Arbitro: Ilario Guida di Salerno. Assistenti: Leonardo De Palma di Foggia e Francesco Bruni di Brindisi.

Reti: 18′ Sarao, 38′ aut. Giron(M)

Ammoniti: –(M); Delvino, Toskic(B); Espulsi: -.

Note: recupero 1′ p.t., 3′ s.t.; angoli 5-2; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa bianca per il Monopoli, neroazzurra per il Bisceglie.

Spettatori: totali 2071 di cui 944 abbonati e 133 da Bisceglie.

