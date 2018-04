Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Colpo d’occhio invidiabile, si inizia con il posticipo del Lunedi, tra Catania e Juve Stabia, le vespe nei primi minuti, provano a pungere gli Elefanti. Al 28′ timido tentativo degli ospiti con Mastalli che calcia da lontano con scarsi risultati. Nei minuti finali, Lodi si prende il Catania per la mano ed accende Curiale , ma la sua serpentina si perde sul piu’ bello. Al 42′ Mazzarani, inventa per Biagianti ma Branduani e’ bravo in uscita ad anticipare il numero ventisette Etneo. Si va al riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa e’ della Juve Stabia con Canotto la prima occasione con un diagonale insidioso che termina non lontano dalla porta di Pisseri. Ancora Canotto ci prova ma con lo stesso risultato di prima. Al minuto 65′ si fa vivo il Catania con il neo entrato Russotto, la sua conclusione dal limite e’ una carezza per Branduani. Sessante secondi dopo, Curiale trova ancora Russotto, ma sua conclusione e’ ancora una volta precisa ma debole. Al 68′ il Catania va vicino al vantaggio, angolo di Lodi che pesca Bodgan che da due passi si divora la palla della gloria, tanta potenza ma poca precisione. Lucarelli a venti dalla fine, lancia in campo l’ex Francesco Ripa . Il Catania oramai e’ padrone del ring e Russotto ancora lui tiene sempre in affanno la difesa delle vespe, minuto 80 ancora Catania, Porcino tenta un tiro cross ma Branduani e’ attento e sicuro. Gli elefanti ci provano, anche con Ripa ma su un traversone nasce una carica al portiere ospite Branduani. Si arriva al 95 ma la Juve Stabia controlla e porta a casa un ottimo punto.

