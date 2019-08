ARRIVA IL DIFENSORE ANDREA DI CHIARA (2001) .

Campione italiano Under 17 nella Stagione Sportiva 2017/2018

Quarto tassello in entrata per l’S.S.D. Marsala Calcio a R.L. Si lega alla società azzurra a titolo pluriennale il difensore Andrea Di Chiara, classe 2001 di Roccapalumba (PA). Di Chiara è un terzino fluidificante di fascia destra. Nonostante la giovane età, ottimo il “curriculum” del roccapalumbese che nel 2017/2018 si è laureato Campione di Italia Under 17 (Allievi) con la società palermitana Calcio Sicilia e nel 2018/2019 ha collezionato 30 presenze in Eccellenza Sicilia Girone A con la maglia della Nuova Città di Caccamo.

Al neo-acquisto, i migliori auguri di un brillante cammino in Maglia Azzurra.

Foto Marsala Calcio