E’ AZZURRO IL DIFENSORE LO IACONO (2001) . Terzino destro, proviene dalla Serie D lombarda

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore di Partinico (PA) classe 2001 Fabio Lo Iacono. Terzino destro, Lo Iacono proviene dall’OltrepoVoghera (Serie D Girone D).

Al nuovo arrivato, il consueto augurio di uno splendido futuro in Azzurro.

ANCORA UN PORTIERE, SI TRATTA DI ALESSANDRO NOTO (2001) .

Il giovane portiere, in prestito con diritto di riscatto dai ‘pro’

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del portiere classe 2001 Alessandro Noto. Atleta trapanese, Noto muove i primi passi con il Paceco 1976, società con la quale, giovanissimo, si toglie il lusso di mettere a referto 11 presenze in Serie D. Nell’estate del 2018 arriva l’acquisto da parte della Sicula Leonzio (Serie C Girone C), che lo gira in prestito prima al Casarano (Eccellenza Puglia), poi al Marina di Ragusa (Eccellenza Sicilia Girone B).

Adesso, l’arrivo in prestito fino al 30.06.2020 con diritto di riscatto dalla Sicula Leonzio (Serie C Girone C).

Al giovane portiere, i migliori auguri di uno splendido futuro a Marsala da parte della Società.

L PROF. ALESSIO TORINO È IL NUOVO MISTER DELLA UNDER 19 (JUNIORES) .

Manterrà anche la carica di Preparatore Atletico della Prima Squadra

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. è lieta di comunicare che mister Alessio Torino, già Preparatore Atletico della Prima Squadra, è il nuovo allenatore della formazione Under 19 (Juniores). Ad Alessio, giovane e preparato professionista con il doppio patentino (preparatore atletico ed allenatore Uefa B), vanno ancora una volta i migliori auguri da parte della Società.

Marsala Calcio: Firma il portiere gambiano Bubakar Bojang (2002)

Il Marsala Calcio comunica il tesseramento del portiere Bubakar Bojang, di nazionalità gambiana, classe 2002.

Bojang, che farà la spola fra la Prima Squadra e l’Under 19, nella stagione 2018-2019 ha militato nel Petrosino Marsala (Terza Categoria Sicilia Girone Trapani).

GIOVANNI SARDONE È IL NUOVO RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ESTERNE .

Il manager pugliese sposa il progetto azzurro

L’S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che in data odierna è stato incaricato per il ruolo di Responsabile delle Relazioni Esterne e Istituzionali il dott. Giovanni Sardone.

Manager pugliese di comprovata esperienza, a capo di diverse catene organizzative del mondo della distribuzione moderna, Sardone si inserirà nell’ottica di crescita del brand azzurro verso i riflettori del buisness manageriale nazionale.

La Società abbraccia calorosamente il proprio nuovo dirigente, augurandogli buon lavoro e le migliori fortune in Azzurr