Perugia-Juve Stabia: Le probabili formazioni della partita dello Stadio Curi, queste le scelte dei due allenatori per domani che hanno convocato per la terza giornata di campionato due truppe nutrite di calciatori:

Il tema per domani, tanti dubbi in casa Juve Stabia:

Torna finalmente il campionato dopo la sosta per le nazionali e risucire a dare un orientamento sulle probabili formazioni diventa sempre impresa molto difficile.

Oddo si affida a Falcinelli ma dovra’ rinunciare a Kouan e Angella, due pedine molto importanti per l’ex giocatore della Lazio.

Assenza pesante con Addae.

In casa Juve Stabia, tanti uomini a disposizione di Fabio Caserta, prima convocazione per il nuovo arrivato Francesco Forte ma Caserta potrebbe fare una staffetta con Cisse’.

Convocati Fabio Caserta:

Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina presso lo Stadio “Romeo Menti”, il tecnico Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Perugia – Juve Stabia, valevole per la 3^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, sabato 14 settembre 2019, con inizio alle ore 15 presso lo Stadio ”RenatoCuri” di Perugia

Portieri: Branduani, Esposito, Russo.

Difensori: Germoni, Ricci, Tonucci, Troest; Vitiello.

Centrocampisti: Calò, Calvano, Carlini, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla, Vicente.

Attaccanti: Boateng, Canotto, Cisse, Del Sole, Elia, Forte, Melara, Rossi

Convocati Massimo Oddo:

PORTIERI: Fulignati, Ruggiero, Vicario

DIFENSORI: Di Chiara, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi

CENTROCAMPISTI: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia

ATTACCANTI: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Fernandes, Iemmello, Melchiorri

Le Probabili formazioni:

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Balic; Fernandes; Falcinelli, Iemmello. All. Massimo Oddo

JUVE STABIA ( 4-3-3) : Branduani, Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni, Calo’, ,Mezavilla, Di Gennaro, Canotto, Melara, Cisse’

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Tardino di Milano e Lanotte di Barletta; IV uomo Dionisi di L’Aquila)

Da ricordare che la partita si giochera’ sabato 14 settembre alle ore 15,00 con diretta sulla piattaforma Dazn