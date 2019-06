Post Social dell’ex Juve Stabia Rufini, “Cerco Progetto serio”

La voglia di tornare in panchina, senza raccomandazioni e per meriti, in sintesi e’ questo il post social di Mister Danilo Rufini:

Buongiorno a tutti gli addetti ai lavori..A.A.A CERCASI PROGETTO SERIO. Allego curriculum. NON ALLENO GRATIS, E NON PORTO SPONSOR.. ASTENERSI PERDITEMPO. Garantisco passione infinita e lavoro h24… IN 8 anni, 3 campionati vinti San Severo dalla Promozione alla D in due anni, Brindisi dalla Promozione all’eccellenza.. 2 Coppe Italia D’Eccellenza vinte(San salvo in Abruzzo e Milazzo in Sicilia) 1 Supercoppa di Promozione vinta (Brindisi) Due Finali di Coppa perse(Galatina- San Severo.. e Troina-Milazzo)..4 posto San Salvo Eccellenza Abruzzese, 4 posto Milazzo Eccellenza Siciliana(subentrato all’8 con la squadra terzultima).. Salvezza ad Apricena(subentrato alla 9 giornata con squadra ultima) Esonerato a San Severo in serie D all 26 giornata con squadra ad 1 punto dalla salvezza diretta.. Esonerato a Brindisi in Eccellenza alla 4 giornata con squadra seconda in classifica ad 1 punto dalla prima ed a +3 sul Casarano(poi meritatamente vincitore del campionato)..