Premier League: Dopo Klopp anche Mourinho diventa un incubo per Guardiola. Lo United rimonta il City e vince l’atteso derby di . Pareggiano pure Everton e nel derby del Merseyside mentre vince il Tottenham che condanna lo Stoke. Newcastle fuori dalle sabbie mobili. Ecco la giornata.

Premier League: E il giorno del derby di Manchester. E il giorno che può laureare il City campione d’Inghilterra per la quinta volta nella sua storia. Ma la giornata che s’iniziava nel modo migliore finiva nelle lacrime. I Guardiola boys con un primo tempo d’alta scuola surclassa i Mourinho boys con i gol di Kompany di testa da calcio d’angolo e il gran gesto di Gundogan che con una finta fa fuori l’intera difesa dei Red Devils. Ma Mourinho non ci sta e nell’intervallo catechizza a dovere la squadra che torna in campo con altro piglio. E la scossa viene dal uomo più discusso nel mondo United, Paul Pogba che in due minuti dal 53’ al 55’ segna una doppietta e al 69’ Smalling da calcio d’angolo porta i Red Devils avanti. Al City viene negato un rigore solare su Aguero. Davvero insufficiente e pessimo l’arbitro il Sig. Atkinson. Nel finale di Gea diventa l’ultimo baluardo salvando in successione su Aguero, Fernandino e Sterling.

Intanto nell’altro derby quello del Merseyside, Everton e Liverpool non vanno oltre lo 0-0. Liverpool senza Salah che in classifica viene agganciato dal Tottenham vittorioso con Eriksen e Kane 2-1 sullo Stoke sempre più vicino alla retrocessione.

Nelle altre gare. Successo esterno del Newcastle in casa del Leicester che toglie la squadra di Benitez dalle sabbie mobili della classifica. Ancora tre punti in rimonta per il Burnley grazie al 2-1 sul Watford con la squadra di Dyche a due punti dalla zona Europa League. Pareggo tra Bournemouth e Crystal Palace 2-2 con il pareggio dei cherries ancora a fine partita con King. Mentre finiscono entrambe 1-1 le sfide tra il Brighton in dieci e il Hudderfield e West Brom e Swansea.