Riparte dalla Sicilia un idolo di Torre Annunziata,Eupremio Carruezo ex bomber del Savoia sara’ il nuovo allenatore dell’Igea Virtus:

IGEA VIRTUS, PANCHINA AFFIDATA A CARRUEZO

La società Igea Virtus comunica di aver raggiunto accordo per doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico con Eupremio Carruezo, ex calciatore di Brindisi, Salernitana, Barletta, Savoia, Cagliari e Livorno tra il 1986 ed il 2000, e con due esperienze da allenatore al Ponsacco e all’Argentina Arma. Il secondo allenatore sarà Vincenzo Gagliano. Ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo Giovanni Gallo. Intanto in settimana il gruppo si è allenato con il preparatore atletico Giuseppe Grillo. Il nuovo trainer giallorosso inizierà a lavorare con la squadra a partire dall’inizio della prossima settimana con l’obiettivo di preparare al meglio la trasferta con la Turris.