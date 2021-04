Roma-Bologna, i giallorossi tornano all’Olimpico dopo la vittoria ad Amsterdam

ROMA-BOLOGNA – I giallorossi dopo l’impegno in Europa League contro l’Ajax, ripartono da casa loro per tentare di portare a casa i tre punti. L’obiettivo quarto posto si fa sempre più complicato, ma mancano ancora 8 giornate alla fine, e nelle zone alte della classifica tutto può ancora succedere. Il Bologna si trova ad una buona posizione in classifica, ampiamente al sicuro dalla zona retrocessione.

Nel primo tempo gli ospiti si impongono con Barrow e Palacio che impensieriscono più di una volta la retroguardia capitolina, che per quasi tutto il primo tempo è occupata nel respingere l’offensiva rossoblù. È bastata una sola occasione alla Roma per mandare la palla in porta grazie a Borja Mayoral che sfrutta una disattenzione avversaria. Il calciatore si invola in solitaria verso la porta, nulla può fare Skorupski in un’uscita disperata: 1-0 all’Olimpico a fine primo tempo.

Nel secondo tempo ancora il Bologna che spinge, ma la Roma abilmente mantiene il risultato vincendo di misura all’Olimpico. È bastata una sola rete di Borja Mayoral per portare a casa tre punti importanti, che ai giallorossi fanno comodo, portandosi a -5 dal Napoli, che ha giocato alle 15 e vinto 2-0 contro la Sampdoria. Trema la Lazio che da questo momento non può permettersi passi falsi, siccome i giallorossi sono a -1 proprio dai biancocelesti.

Roma 1 Bologna 0, il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds (31′ st Karsdorp), Villar, Diawara (23′ st Veretout); Bruno Peres; Carles Perez (29′ st Pellegrini), Pedro (23′ st Mkhitaryan); Borja Mayoral (39′ st Pastore). A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Calafiori, Providence, Dzeko. All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (16′ st Antov), Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (32′ st Dominguez), Svanberg (24′ st Juwara); Skov Olsen (15′ st Orsolini), Soriano, Barrow (15′ st Sansone); Palacio. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Faragò, Mbaye, Baldursson, Poli, Vignato. All. Mihajlovic

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 44′ pt Borja Mayoral (R)

NOTE: Ammoniti: Pedro, Villar, Pellegrini (R); De Silvesti (B). Recupero: 4′ st.