Samuele Romeo è pronto per una nuova sfida. Il difensore sarà alle dipendenze di Mister Ciro Danucci al Nardò:

Arriva finalmente la fumata bianca e la fine del corteggiamento per il difensore Samuele Romeo.

Il giocatore scuola Palermo sarà un nuovo giocatore del Nardò. Un estate piena di corteggiamenti per l’esperto difensore che giocherà in Puglia dopo le esperienze sulle Isole alla corte di Sassari Torres prima e Marsala poi.

Sul giocatore molte squadre di blasone che hanno tentato questo corteggiamento ma alla fine ha vinto il Nardò del neo allenatore Ciro Danucci.

Per i romantici ed amati della Juve Stabia , uno dei protagonisti della cavalcata della promozione in Serie B avrà alle sue dipendenze un ex Juve Stabia.

Entrambi anche hanno lavorato sotto l’occhio vigile di Piero Braglia, una sorte di garanzia per i tifosi che avranno a disposizione un allenatore giovane con tanta esperienza alle spalle ed un difensore che ha accumulato tanta saggezza in questi anni con maglie importanti come quelle di Sorrento, Empoli e Mantova e Latina. Ciro Danucci e Samuele Romeo.

Un matrimonio ricco di esperienza,Amarcord e tantissima voglia di vincere.

