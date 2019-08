La Salernitana in questa estate continua a perseguire la linea verde per quanto riguarda il calciomercato. Il presidente Lotito con la sua Lazio ha acquistato la mezza ala Fabio Maistro che si stava allenando con la Salernitana nel ritiro di San Gregorio Magno. Maistro firma un quinquennale con la Lazio che lo ha prelevato da Rieti per una somma inferiore ai 300 mila euro, la Lazio dopo l’acquisto lo ha girato temporaneamente alla Salernitana sino al 30/06/20. Ecco la sua scheda

La Carriera di Fabio Maistro

Nasce a Rovigo il 5 aprile 1998, ha iniziato a giocare nella primavera della Fiorentina, del suo talento se ne accorse l’allenatore Paulo Sousa credendo nelle potenzialità di questo ragazzo lo fa allenare con la prima squadra senza mai farlo esordire. Per due mesi si è allenato ogni giorno con la prima squadra e questo lo ha aiutato molto nella sua maturazione dato che il calcio giovanile è differente dal professionismo. Quest’anno il trasferimento al Rieti dove ha totalizzato 35 presenze con 5 all’attivo contribuendo alla salvezza dei laziali che sono rimasti in Serie C.

Caratteristiche di Maistro

E’ una mezza ala che si adatta ad ogni situazione si sacrifica in campo per il bene della squadra è l’ultimo ad arrendersi. Quando in campo si presenta l’occasione tira in porta con il suo destro velenoso crea grattacapi ai portieri avversari. E’ abile nei calci piazzati è un giocatore molto dinamico con un ottima capacità negli inserimenti quando c è da attaccare le difese avversarie. Maistro ha talento alla Salernitana sotto le direttive del tecnico del mister Giampiero Ventura può solo migliorare ed essere la prossima rivelazione del campionato cadetto. Sogna la massima serie con la maglia della Salernitana è carico a mille per l’inizio del campionato si sta allenando con dedizione per avere un posto da titolare.